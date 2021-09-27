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В Минцифре пояснили, смогут ли иностранцы получить COVID-сертификат в "Дие"

Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве цифровой трансформации Украины пояснили, кто из иностранцев в будущем сможет получить сертификат о вакцинации "Дие". Сейчас идет работа над новым обновлением приложения.

Об этом пишет РБК-Украинаа со ссылкой на слова директора директората развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислава Баника.

По словам Мстислава Баника, в будущем иностранцы смогут получить сертификат о вакцинации в "Дие" в случае наличия вида на жительство. Сегодня проводятся работы над расширением возможностей приложения.

"Если есть вид на жительство, то сейчас в процессе идет разработка. Будет возможность создать COVID-сертификат, которые имеют вид на жительство, в "Дии"", - отметил Баник.

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Министерство цифровой трансформацииДия