В Минцифре пояснили, смогут ли иностранцы получить COVID-сертификат в "Дие"

В Министерстве цифровой трансформации Украины пояснили, кто из иностранцев в будущем сможет получить сертификат о вакцинации "Дие". Сейчас идет работа над новым обновлением приложения.

Об этом пишет РБК-Украина а со ссылкой на слова директора директората развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислава Баника.

По словам Мстислава Баника, в будущем иностранцы смогут получить сертификат о вакцинации в "Дие" в случае наличия вида на жительство. Сегодня проводятся работы над расширением возможностей приложения.

"Если есть вид на жительство, то сейчас в процессе идет разработка. Будет возможность создать COVID-сертификат, которые имеют вид на жительство, в "Дии"", - отметил Баник.