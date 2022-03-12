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Минсоцполитики обеспечивает выплату всех денежных социальных пособий, - Шмыгаль

Автор: Константин Широкун

По словам премьер-министра Украины, Министерство социальной политики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьер-министра Украины.

Премьер-министр Украины на брифинге перед журналистами отметил: "Еще одно важное направление работы – это социальная защита населения. Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и Укрпочте 38,3 млрд грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплаты пенсий в этом месяце".

По словам Дениса Шмыгаля, Минсоцполитики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий. Премьер также заверил, что все льготы, пособия, субсидии продлеваются автоматически.

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