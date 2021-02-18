В Минске журналисток отправили в тюрьму за стрим разгона протестующих

По версии обвинения, журналистки "из корыстных целей" в прямом эфире "путем озвучивания информации" осуществили "сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок, с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов".

В обвинении сказано, что Чульцова и Андреева "высказывали позитивную оценку действиям участников несанкционированного мероприятия, чем призвали людей участвовать в нем", и призвали автомобилистов подъезжать в район акции, чтобы блокировать улицы. Сами журналистки не признали вины.

Дарья Чульцова отказалась давать показания на процессе. Вместо этого в суде по бумаге огласили ее отношение к обвинению: журналистка не понимает его сути, считает его неконкретным, настаивает, что не блокировала движение транспорта, не выкрикивала лозунгов и не нарушала общественного порядка. Кроме того, Чульцову удивляет содержащаяся в обвинении формулировка "деструктивные аккаунты социальных сетей", поскольку непонятно, какие именно аккаунты имеются в виду и кто определил, что они являются таковыми.

Журналистка подчеркнула, что еще до начала судебного процесса частично возместила ущерб Минсктрансу.

"Оплату указанной суммы не следует расценивать как признание вины. Оплата суммы осуществляется с целью подтверждения порядочности. Надеюсь, что денежная сумма поможет ГУП "Минсктранс" еще больше улучшить качество услуг, что благоприятно скажется на пассажирах", - сказала Чульцова.

По информации Медиазоны, Катерина Андреева в суде настаивала на своей невиновности. Свое уголовное преследование она расценила как "примитивный акт мести спецслужб за выполнение профессиональной деятельности".

Журналисток задержали 15 ноября на квартире, из которой они вели трансляцию, и обвинили в организации протестов.

Им инкриминировали организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК Беларуси) из-за того, что они вели стрим с минской "Площади Перемен" - двора, житель которого Роман Бондаренко умер в реанимации после избиения людьми в штатском, которые срезали с забора бело-красно-белые ленточки.

15 ноября силовики разогнали акцию памяти Бондаренко, а освещавших ее Андрееву и Чульцову задержали.