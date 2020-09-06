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В Минске задержали спасателей, которые вытащили из реки протестующих

Автор: Инна Собора

Люди прыгнули в водоем во время погони силовиков

В Минске задержали спасателей за то, что они вытаскивали из реки протестующих. Люди прыгнули в Свислочь во время погони силовиков.

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Об этом пишет Euroradio.

Шесть сотрудников станции водно-спасательной организации, расположенной на озере Комсомольское (водоем, образованный плотиной на реке Свислочь, - ред.), сейчас находятся в Центральном РОВД Минска.

Вечером 6 сентября, после того как участники Марша единства практически разошлись, силовики устроили рейд в Парке Победы. Чтобы избежать задержаний, митингующие прыгнули с набережной в Комсомольское озеро. Там их подобрали спасатели - и перевезли на другой берег озера, где находится их станция.

Ранее сообщалось, что на протестах в Беларуси 6 сентября задержали сотни демонстрантов.

Также сообщалось о жестоких задержаниях не только в центре Минске, но и в других частях столицы Беларуси - на Немиге, проспекте Победителей, площади Свободы и Парке Победы.

Кроме того, с применением слезоточивого газа и дубинок была разогнана акция в Гродно.

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