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В Минске от взрыва погиб протестующий

Минск, Понедельник 10 августа 2020 23:48
В Минске от взрыва погиб протестующий
Фото: протесты в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Милиция подтверждает гибель человека

В Минске в результате взрыва на проспекте Притыцкого погиб протестующий. Информацию о гибели подтверждают правоохранители.

Об этом сообщает беларусское агентство TUT.by.

По данным Министерства внутренних дел Беларуси, на проспекте толпа демонстрантов строила баррикаду, чтобы заблокировать движение. Силовики утверждают, что в руках протестующего взорвался неизвестный предмет.

"Во время столкновений со спецназовцами, один из протестующих пытался бросить неизвестное взрывное устройство в сторону милиционера. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в заявлении МВД.

В то же время, журналисты издания "Наша Нива" сообщают с места событий, что демонстрантов на проспекте массированно обстреливали силовики. Обстрел велся из гостиницы "Орбита" и улицы Кальварийской.

Отметим, это первая подтвержденная правоохранителями смерть человека во время протестов в Беларуси. Вчера была информация о двух погибших, но она не подтвердилась.

Во время акций протеста в Минске силовики 10 августа открыли огонь по демонстрантам; ранения получила журналистка белорусского издания "Наша Нива".

Как писало РБК-Украина, на Пушкинской площади в Минске силовики применили против протестующих светошумовые гранаты; для защиты демонстранты используют рекламные щиты.

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