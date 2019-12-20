В Минске начались газовые переговоры между Украиной и Россией

Иллюстративное фото (УНИАН)

Стороны обсуждают газовый контракт

В Минске начались двусторонние переговоры о транзите газа по территории Украины в 2020 году. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, в российскую делегацию входят глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак. Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики Алексей Оржель.

Напомним, во время газовых переговоров в Берлине, которые состоялись 19 декабря, Украина и Российская Федерация достигли принципиального соглашения относительно транзита. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, соглашение о продлении транзита газа было достигнуто по всем элементам.

По данным источника агентства Reuters, Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательствам. В то же время российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации сообщают, что выплата "Газпромом" 3 млрд долларов "Нафтогазу" будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.