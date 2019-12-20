ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минске начались газовые переговоры между Украиной и Россией

Новости » Экономика     20.12.2019 - 16:42
В Минске начались газовые переговоры между Украиной и Россией
Иллюстративное фото (УНИАН)

Стороны обсуждают газовый контракт

В Минске начались двусторонние переговоры о транзите газа по территории Украины в 2020 году. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, в российскую делегацию входят глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак. Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики Алексей Оржель.

Напомним, во время газовых переговоров в Берлине, которые состоялись 19 декабря, Украина и Российская Федерация достигли принципиального соглашения относительно транзита. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, соглашение о продлении транзита газа было достигнуто по всем элементам.

По данным источника агентства Reuters, Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательствам. В то же время российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации сообщают, что выплата "Газпромом" 3 млрд долларов "Нафтогазу" будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов, - Reuters Путин назвал условия заключения газового контракта с Украиной
Новости Украины ГазпромгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь