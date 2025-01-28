Мінрозвитку має реформувати УЗ та утримати тарифи від необґрунтованого зростання, - "Метінвест"

Натомість відомство розглядає пропозицію монополіста щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення, яке може завдати серйозного удару по економіці.

"У нас є діалог з "Укрзалізницею" - ми спілкуємося, отримуємо коментарі. Але менеджмент Укрзалізниці відповідає за те, щоб Укрзалізниця наповнювалася грошима, і якщо вони мають можливість підвищити монопольні тарифи, вони це зроблять. Саме для регулювання цих питань і існують є Мінрозвитку та Кабмін - вони мають прийняти рішення, що важливіше для держави. Але Мінрозвитку закрите повністю. Туди прийшов новий міністр, і у нас взагалі відсутній діалог з відомством. Але, якщо він ухвалить рішення про підвищення тарифу так, як хоче Укрзалізниця — це стовідсоткова гарантія, що вся галузь буде і далі знижувати виробництво та закривати підприємства, що вдарить по Бюджету України", - зауважив Водовіз.

Він також підкреслив, що бізнес неодноразово закликав уряд та профільне міністерство реформувати Укрзалізницю та допомогти їй позбавитися від збиткових активів.

"У "Укрзалізниці" є багато малодіяльних станцій — ті, що розміщені далеко, і через які їде один потяг в тиждень. Але цю станцію не можуть закрити, тому що біля неї є якесь маленьке підприємство, яке з радістю користується залізничними послугами, однак не готово взяти на себе витрати на утримання цієї малодіяльної інфраструктури. Тобто за нього це зробити хтось інший, хто цією і подібними станціями не користується. Таких станцій - більше 300! І реально за них платить весь великий бізнес. У мене питання: якщо наша руда їде прямим маршрутним поїздом з Кривого Рогу в Одесу майже без зупинок, то чому ми маємо оплачувати ці 300 малодіяльних станцій? Чому нам встановлюють усереднений тариф, через який фінансуються всі ці 300 малодіяльних станцій і ще 20 мільярдів збитків від пасажирських перевезень, а потім ще говорять, що тариф для руди збитковий? Адже через це ми втрачаємо конкурентоздатність на зовнішніх ринках, а потім вимушено зупиняємо підприємства, які десятиліттями забезпечували доходами Укрзалізницю та Бюджет України", - підкреслив він.

Як відомо, Наглядова рада Укрзалізниці погодила підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Проти цього рішення виступили всі учасники ринку, серед яких - Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата.

Так, в ЕВА нагадали, що до цього УЗ підвищила тарифи в 2021 та на початку 2022, а потім ще на 70% в середині 2022 року, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на +140%, коксу та зернових на +95%, металу на +70%. І через це Укрзалізниця втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт. Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.