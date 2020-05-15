Минреинтеграции заявляет о сложной ситуации с COVID-19 в ОРЛО

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на Донбассе сложилась в отдельных районах Луганской области. Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что наиболее сложная ситуация с эпидемией остается в ОРЛО, где в период с 5 по 14 мая число инфицированных выросло на 90%.

"В то же время характер обнародования "официальных данных" свидетельствует о наличии манипуляций и нехватке тестов. Сведения подаются неравномерно и с перерывами на несколько дней", - говорится в сообщении.

Также министерство отмечает, что Луганскую городскую детскую больницу №1 реорганизуют под прием пациентов, которые контактировали с больными, а инфекционное отделение больницы №15 в Юбилейном уже заполнено на 100%. Кроме того, в Должанском от коронавируса умер врач, но оккупационная администрация этот случай скрывает.

В то же время на подконтрольной "ДНР" территории зафиксирована вспышка среди медицинского персонала больницы в Докучаевске. Там умерла одна из медицинских сестер, но в ее диагнозе сделана запись "двусторонняя пневмония" без упоминания о коронавирусе. Больницу перевели в ограниченный режим, у работников изымали телефоны.

Напомним, ранее сообщалось, на оккупированном Донбассе подтвердили свыше 500 случаев COVID-19. В то же время представители так называемой "ЛНР" не публикуют актуальные данные о летальных исходах.

При этом, по данным украинской стороны, оккупационные администрации Донецка и Луганска в несколько раз занижают статистику.