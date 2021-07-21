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Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе дважды нарушили "тишину"

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Донбасс, Среда 21 июля 2021 17:36
Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе дважды нарушили "тишину" Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток 21 июля дважды нарушили режим прекращения огня. Также на взрывном устройстве подорвался украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Авдеевки. Оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Также вблизи поселка Пески боевики применили минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Напомним, за минувшие сутки, 20 июля, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.

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