Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе дважды нарушили "тишину"

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток 21 июля дважды нарушили режим прекращения огня. Также на взрывном устройстве подорвался украинский военный .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Авдеевки. Оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Также вблизи поселка Пески боевики применили минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.