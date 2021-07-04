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Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе за сутки 14 обстрелов

Автор: Дмитрий Левицкий

За минувшие сутки, 3 июля, пророссийские боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты применяли против украинской армии запрещенное минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования операции Объединенных сил.

Случаи нарушения перемирия зафиксировали вблизи населенных пунктов Невельское, Чермалык, Опытное, Золотое-4, Новотошковское, Светлодарск, Пески, Водяное, Авдеевка и Катериновка.

Оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, боевики уже трижды нарушали "тишину" с начала 4 июля. Обстрелы с использованием гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксировали возле Водяного на Приазовье, и Авдеевки. Обошлось также без потерь.

На обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.

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