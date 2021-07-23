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Минометы, гранатометы и беспилотник: боевики четыре раза нарушили "тишину"

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Донбасс, Пятница 23 июля 2021 18:17
Минометы, гранатометы и беспилотник: боевики четыре раза нарушили "тишину" Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 23 июля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, боевики обстреливали населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Опытного. Оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

При этом из минометов 120-го калибра пророссийские наемники совершили обстрел частного сектора Опытного.

Также из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.

"Украинские военные оперативно предоставили раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья пострадавшего - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

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