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Міномети, артилерія, гранатомети та ВОГ. Окупанти завдали ударів по Сумській області

Фото: Окупанти завдали ударів по Сумській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 19 березня, російські війська знову обстрілювали Сумську область. Усього було понад 70 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram.

Так, унаслідок обстрілу Хотінської громади з міномета пошкоджено приміщення молочно-товарної ферми. Також на територію громади окупанти скинули з безпілотника три вибухові пристрої типу ВОГ та вели обстріл з артилерії.

Крім того, окупанти обстрілювали:

  • Есманську громаду з мінометів;
  • Шалигинську громаду із САУ;
  • Великописарівську громаду з АГС і мінометів;
  • Краснопільську громаду з міномета;
  • Середино-Будську громаду зі ствольної артилерії.

При цьому росіяни скинули на територію Білопільської громади дев'ять мін.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована.

Нагадаємо, сьогодні після обіду росіяни завдали ударів по прикордонні Сумської та Чернігівської областей.

Крім того, 19 березня росіяни обстріляли Сумську область із мінометів.

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Сумська областьВійна Росії проти України