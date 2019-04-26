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Минобразования уменьшило порог прохождения ВНО по украинскому языку для нацменьшинств

Новости » Недвижимость    26.04.2019 - 12:56
Минобразования уменьшило порог прохождения ВНО по украинскому языку для нацменьшинств
Фото: Лилия Гриневич (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ученикам 11 классов из венгерских и румынских школ введут адаптивный порог

В 2019 году для школ национальных меньшинств был снижен проходной порог для внешнего независимого оценивания по украинскому языку. Об этом во время часа вопросов к правительству заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, ученикам 11 классов из венгерских и румынских школ введут адаптивный порог.

"В этом году мы ввели разумное приспособление к целевой категории выпускников школ с языками национальных меньшинств, язык которых не относится к группе славянских языков. Потому что детям из венгерских и румынских школ, язык которых очень отличается от украинского, сложно осваивать украинский. До недавнего времени у них было мало возможностей изучать украинский язык. Для них будет установлен адаптивный порог, ниже обычного. Он даст им возможность участвовать в отборе в учреждения высшего образования", - заявила Гриневич.

Напомним, глава Минобразования заявила, что для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) зарегистрированы уже 354 тысячи человек. По ее словам, ВНО будет проводиться по 11 предметам.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 февраля в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. Она длилась до 25 марта.

Добавим также, на участие в пробном тестировании подали почти 280 тыс. заявок. Отметим, чаще всего на пробное тестирование выбирали украинский язык и литературу.

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