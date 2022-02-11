UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В МОН назвали регионы-лидеры по COVID-вакцинации педагогов

Автор: РБК-Украина

В Украине продолжается кампания по вакцинации работников сферы образования. Всего прививки от коронавируса получили уже более 93% педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Сейчас полный цикл вакцинации прошли 93,5% работников сферы образования, еще 3,6% ожидают второй дозы двухфазной вакцины", - написал глава Минобразования.

По его данным, больше всего вакцинированных педагогов в Харьковской области (98%). Также среди лидеров Полтавская (97,7%), Киевская (96,9%), Донецкая (96,8) и Днепропетровская (96,9%) области.

Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений:

  • специализированное образование - 97,3%;
  • профессиональное - 96,9%;
  • общее среднее - 95,1%;
  • дошкольное - 93%;
  • профессиональное - 89,6%;
  • высшие - 87,3%.

Шкарлет отметил, что сейчас в Украине 7874 средне образовательные школы обучаются в дистанционном режиме, еще 47 находятся на каникулах.

"Я искренне благодарю тех, кто делает выбор в пользу здоровья и общества, а также еще раз отмечаю, что вакцинация остается единственным и действенным способом снизить риски заболевания COVID-19", - добавил министр.

Как сообщало РБК-Украина, за минувшие сутки украинские медики сделали более 72 тысяч прививок от коронавируса.

Также напомним, что правительство приняло решение пролить срок действия "ковидной тысячи" до 9 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
вакцинация от коронавируса