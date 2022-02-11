В МОН назвали регионы-лидеры по COVID-вакцинации педагогов

"Сейчас полный цикл вакцинации прошли 93,5% работников сферы образования, еще 3,6% ожидают второй дозы двухфазной вакцины", - написал глава Минобразования.

По его данным, больше всего вакцинированных педагогов в Харьковской области (98%). Также среди лидеров Полтавская (97,7%), Киевская (96,9%), Донецкая (96,8) и Днепропетровская (96,9%) области.

Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений:

специализированное образование - 97,3%;

профессиональное - 96,9%;

общее среднее - 95,1%;

дошкольное - 93%;

профессиональное - 89,6%;

высшие - 87,3%.

Шкарлет отметил, что сейчас в Украине 7874 средне образовательные школы обучаются в дистанционном режиме, еще 47 находятся на каникулах.

"Я искренне благодарю тех, кто делает выбор в пользу здоровья и общества, а также еще раз отмечаю, что вакцинация остается единственным и действенным способом снизить риски заболевания COVID-19", - добавил министр.