В МОН назвали регионы-лидеры по COVID-вакцинации педагогов

В Украине продолжается кампания по вакцинации работников сферы образования. Всего прививки от коронавируса получили уже более 93% педагогов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра образования и науки Сергея Шкарлета.
"Сейчас полный цикл вакцинации прошли 93,5% работников сферы образования, еще 3,6% ожидают второй дозы двухфазной вакцины", - написал глава Минобразования.
По его данным, больше всего вакцинированных педагогов в Харьковской области (98%). Также среди лидеров Полтавская (97,7%), Киевская (96,9%), Донецкая (96,8) и Днепропетровская (96,9%) области.
Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений:
Шкарлет отметил, что сейчас в Украине 7874 средне образовательные школы обучаются в дистанционном режиме, еще 47 находятся на каникулах.
"Я искренне благодарю тех, кто делает выбор в пользу здоровья и общества, а также еще раз отмечаю, что вакцинация остается единственным и действенным способом снизить риски заболевания COVID-19", - добавил министр.
Как сообщало РБК-Украина, за минувшие сутки украинские медики сделали более 72 тысяч прививок от коронавируса.
Также напомним, что правительство приняло решение пролить срок действия "ковидной тысячи" до 9 месяцев.