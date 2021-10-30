В Минобразования назвали процент полностью вакцинированных преподавателей в Украине

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, по состоянию на сегодня двумя дозами вакцины от коронавируса привились:

76% работников специализированных заведений;

62% воспитателей садиков.

В то же время самыми высокими показателями прививания среди педагогов отметились:

Тернопольская область - 97,7%;

Харьковская область - 95,2%;

Донецкая область - 92,9%.

"Мне очень хочется верить в то, что те 10-15% воспитателей, которые еще колеблются, в конце концов не подведут своих коллег, свои коллективы и, конечно, детей", - отметил Шкарлет.

В частности, по состоянию на 30 октября, все области Украины достигли порога в 80% среди учителей спецучреждений (полный и неполный курс прививки).