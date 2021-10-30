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В Минобразования назвали процент полностью вакцинированных преподавателей в Украине

Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Минобразования, в Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли 76% работников специализированных учреждений. Одной дозой привиты - 92%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственного сайта.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, по состоянию на сегодня двумя дозами вакцины от коронавируса привились:

  • 76% работников специализированных заведений;
  • 62% воспитателей садиков.

В то же время самыми высокими показателями прививания среди педагогов отметились:

  • Тернопольская область - 97,7%;
  • Харьковская область - 95,2%;
  • Донецкая область - 92,9%.

"Мне очень хочется верить в то, что те 10-15% воспитателей, которые еще колеблются, в конце концов не подведут своих коллег, свои коллективы и, конечно, детей", - отметил Шкарлет.

В частности, по состоянию на 30 октября, все области Украины достигли порога в 80% среди учителей спецучреждений (полный и неполный курс прививки).

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