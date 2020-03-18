Минобороны: военные обеспечены тестами на коронавирус

Военные медики из состава Вооруженных сил Украины обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса. Об этом заявил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медицинских сил Сергей Моргун, сообщает Минобороны.

По словам подполковник медицинской службы, сейчас украинская армия обеспечена быстрыми тестами для выявления COVID-19, а в ближайшее время количество тестов существенно увеличится.

"В конце недели быстрых тестов для выявления коронавируса в распоряжении военных медиков значительно прибавится. Ведь, как заверил президент Владимир Зеленский, с 1 миллиона тестов, которые доставят в Украину, часть передадут в военно-медицинские учреждения", - сообщили в ведомстве.

Подполковник Моргун отметил, что сейчас в рядах украинских военных не зафиксировано заболевших коронавирусом, или лиц с подозрением на заражение COVID-19.

"Четыре офицера, которые после возвращения из-за границы находились на обсервации в госпитале, сдали клинические, биохимические анализы и прошли тесты на коронавирус. Тесты дали отрицательный результат. На сегодня эти офицеры уже приступили к выполнению своих обязанностей", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины ввели ограничения из-за вспышки коронавируса в стране. В частности, были запрещены служебные командировки и ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий по коллективной подготовки.