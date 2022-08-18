Минобороны России "анонсировало" теракт на ЗАЭС на фоне визита генсека ООН в Украину

Министерство обороны РФ заявило, что Украина якобы готовит "резонансную провокацию" на Запорожской АЭС на фоне визита генсека ООН Антониу Гутерреша. В России говорят, что "теракт" запланирован на пятницу, 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", - заявил он.

Конашенков убежден, что артиллерия Вооруженных сил Украины якобы планирует нанести удары по территории ЗАЭС с огневых позиций, находящихся в Никополе. При этом подразделения 704-го полка войск РХБЗ ВСУ якобы готовятся сосредоточиться в районе ЗАЭС, чтобы "быть готовыми к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий".

В то же время представитель Минобороны РФ заявил, что российские тяжелые вооружения якобы не находятся ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах.