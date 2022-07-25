Минобороны России "анонсировало" теракт в Славянске

Министерство обороны РФ заявило, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы готовят теракт в Славянске. В частности, они "планируют" в ближайшие дни взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном.
Об этом заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Цель данной провокации - по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования "ДНР" в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - заявил он.
Он также в очередной раз заявил, что российские военные не бьют по объектам гражданской инфраструктуры.
Напомним, до этого Минобороны РФ заявляло, что украинцы якобы готовятся взорвать Криворожскую ТЭС.
После чего российские военные совершили артиллерийский обстрел Криворожской ТЭС и прилегающих населенных пунктов.