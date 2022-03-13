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Минобороны РФ врет своему народу и даже руководителю страны, - Зеленский

Автор: Константин Широкун

По словам Владимира Зеленского, Министерство обороны РФ постоянно врет своим гражданам и даже президенту страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Украина устоит в этом испытании. Нам нужно время, нам нужны силы, чтобы переломить пришедшую на нашу землю военную машину. Не буду преуменьшать угрозу и не стану увеличивать достижения. Мы честные люди, а не Министерство обороны РФ, которое лжет собственным людям, миллионам своих граждан и даже главе своей страны", - отметил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что всему украинскому народу еще нужно бороться, каждый день и каждую ночь искать возможности, как нанести удар противнику на каждом участке обороны.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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