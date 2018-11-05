В Минобороны подтвердили гибель украинского военного на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Также в результате обстрелов на Донбассе четверо военных получили ранения

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 4 ноября, погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

Также в результате обстрелов со стороны боевиков трое военных получили легкие ранения, один - травмы средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего, по словам Мотузяника, за прошедшие сутки количество вражеских огневых провокаций уменьшилось - их было 18. Однако возросло количество применения боевиками минометов тяжелых калибров.

"В частности, на Луганском направлении зафиксировано пять случаев открытия огня по нашим позициям со стороны противника. Почти во время каждого из них российско-оккупационные войска применили минометы 120-го и 82-го калибров", - сказал представитель Минобороны.

Также горячо было в районе нселеного пункта Золотое-4 - его обстреливали дважды.

В целом в МОУ отметили, что местами самых ожесточенных противостояний были н.п. Лебединское Павлополь, Авдеевка, Гнутово и с. Водяное. Опорные пункты Объединенных сил в тех районах в течение суток боевики обстреливали из минометов, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных типов.

"В целом во время этих обстрелов российско-оккупационными войсками было выпущено более сорока мин 82-го калибра. Практически на каждый обстрел, а именно в семи случаях, наши защитники отвечали противнику огнем из имеющегося пехотного вооружения и стрелкового оружия", - резюмировал представитель МОУ.

Напомним, по данным украинской разведки, за минувшие сутки трех боевиков ликвидировали, еще четверо получили ранения.