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В Минобороны объяснили, как повлияет гибель генерала Кутузова на ход войны в Украине

Фото: российский генерал-майор Роман Кутузов (Радио Свобода)
Автор: Наталия Гурковская

Гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова ничего не изменит в ходе военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны, полковника Александра Мотузяника.

"Российская армия воюет вполне для нас понятно. В прямых столкновениях с украинскими военными у них почти нет шансов", - сказал он.

Мотузяник не стал отрицать, что там есть спецподразделения подготовлены, преимущественно у российской пехоты нет шансов в боях с украинскими мотивированными и опытными военнослужащими.

"Поэтому российская сторона действует таким образом - уничтожает всю артиллерию, не покидая ни одного здания, а затем туда входит пехота. Тому, кто будет руководить на каких направлениях - большой разницы для украинской армии это не составляет", - резюмировал Мотузяник.

Ранее управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.

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Война в Украине