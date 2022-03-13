В Минобороны объяснили, почему подсчет погибших врагов затруднен

В течение последних дней статика потерь врага не меняется. В Министерстве обороны пояснили, что подсчет обезвреженных захватчиков не является первоочередным делом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заступницу министра обороны Украины Анну Маляр.

В частности, по официальным данным несколько дней не менялась цифра "более 12 тысяч" убитых россиян.

По словам Маляр, врага уничтожают, так же как он разрушает украинские города и села.

"Подсчет потерь личного состава врага-далеко не первоочередное дело на месте событий", - сказала она.

Она добавила, что каждый день ситуация динамично меняется. Пока противника удалось остановить, поэтому нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад.

Маляр отметила, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен. Поэтому установить точную цифру вражеских потерь очень сложно.

Также цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Все зависит от ситуации на месте.