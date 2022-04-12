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Минобороны Британии отреагировало на заявление Кремля, что "спецоперация" идет по плану

Фото: украинский военный на фоне уничтоженной техники оккупантов (t me ressentiment_channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны Великобритании отреагировало на заявления Кремля о том, что так называемая "спецоперация" России в Украине "идет по плану". В британском ведомстве напомнили Москве о потерях и отступлении из-под Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

"Кремль заявляет, что война в Украине идет по плану. Но это не так", - говорится в сообщении.

В качестве доказательства ведомство приводит статистику потерь россиян:

  • шесть российских генералов были убиты;
  • солдаты не подчиняются российскому командованию;
  • потери российской армии в технике составляют около 2 тысяч единиц;
  • войска России отступили из-под Киева и нескольких областей Украины, и вернулись в Беларусь;
  • российские военные сбили собственный самолет.

"План России терпит неудачу. Это точно план?" - иронично заметили в британском Минобороны.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 12 апреля, российские войска потеряли в Украине около 19,6 тысячи человек.

Отметим, сегодня Путин заявил, что "спецоперация" в Украине идет по плану и будет продолжаться до "достижения поставленных целей".

Украина 48-й день противостоит российской агрессии. О ситуации в зонах боевых и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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