Минобороны Британии отреагировало на заявление Кремля, что "спецоперация" идет по плану

Министерство обороны Великобритании отреагировало на заявления Кремля о том, что так называемая "спецоперация" России в Украине "идет по плану". В британском ведомстве напомнили Москве о потерях и отступлении из-под Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

"План России терпит неудачу. Это точно план?" - иронично заметили в британском Минобороны.

"Кремль заявляет, что война в Украине идет по плану. Но это не так", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 12 апреля, российские войска потеряли в Украине около 19,6 тысячи человек.

Отметим, сегодня Путин заявил, что "спецоперация" в Украине идет по плану и будет продолжаться до "достижения поставленных целей".

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