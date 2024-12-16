У Міноборони не знали про знущання у 211-й бригаді до публікації у ЗМІ: у чому причина

Телеведуча поцікавилася, чому Міноборони виступило з позицією щодо ситуації у 211-й бригаді лише після того, як про скандал написали журналісти. Оскільки інформація про знущання в цій бригаді була з весни 2024-го року, коли відбувалися службові перевірки.

"Ви розумієте, що Сили оборони зараз - це понад 1 млн військовослужбовців. І випадки трапляються різні, намагаємося розбиратися максимально оперативно... Інформації щодо цих випадків у нас не було, зараз у нас є інформація. Буде проведено роботу, буде проведено розслідування", - відповів Лазуткін.

Він додав, що про скандальну ситуацію у відомстві не знали, оскільки на гарячу лінію Міністерства оборони або Центральне управління захисту прав військовослужбовців повідомлень про події у 211-й бригаді не було.