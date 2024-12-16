У Міноборони не знали про знущання у 211-й бригаді до публікації у ЗМІ: у чому причина

У Міністерства оборони не було інформації про знущання над військовослужбовцями у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. У відомстві дізналися про таку ситуацію тільки після публікації у ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі "Радіо Свобода".
Телеведуча поцікавилася, чому Міноборони виступило з позицією щодо ситуації у 211-й бригаді лише після того, як про скандал написали журналісти. Оскільки інформація про знущання в цій бригаді була з весни 2024-го року, коли відбувалися службові перевірки.
"Ви розумієте, що Сили оборони зараз - це понад 1 млн військовослужбовців. І випадки трапляються різні, намагаємося розбиратися максимально оперативно... Інформації щодо цих випадків у нас не було, зараз у нас є інформація. Буде проведено роботу, буде проведено розслідування", - відповів Лазуткін.
Він додав, що про скандальну ситуацію у відомстві не знали, оскільки на гарячу лінію Міністерства оборони або Центральне управління захисту прав військовослужбовців повідомлень про події у 211-й бригаді не було.
Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, "Українська правда" написала, що у 211-й бригаді над військовослужбовцями жорстоко знущалися. Зокрема, одного з них навіть прив'язували до дерев'яного хреста.
До інциденту був причетний Владислав Пастух, командир одного зі взводів у бригаді.
Головні деталі скандалу - в матеріалі РБК-Україна.
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