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У Міноборони не знали про знущання у 211-й бригаді до публікації у ЗМІ: у чому причина

Київ, Понеділок 16 грудня 2024 22:22
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У Міноборони не знали про знущання у 211-й бригаді до публікації у ЗМІ: у чому причина Ілюстративне фото: у 211-й бригаді Сил підтримки ЗСУ стався скандал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Міністерства оборони не було інформації про знущання над військовослужбовцями у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. У відомстві дізналися про таку ситуацію тільки після публікації у ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі "Радіо Свобода".

Телеведуча поцікавилася, чому Міноборони виступило з позицією щодо ситуації у 211-й бригаді лише після того, як про скандал написали журналісти. Оскільки інформація про знущання в цій бригаді була з весни 2024-го року, коли відбувалися службові перевірки.

"Ви розумієте, що Сили оборони зараз - це понад 1 млн військовослужбовців. І випадки трапляються різні, намагаємося розбиратися максимально оперативно... Інформації щодо цих випадків у нас не було, зараз у нас є інформація. Буде проведено роботу, буде проведено розслідування", - відповів Лазуткін.

Він додав, що про скандальну ситуацію у відомстві не знали, оскільки на гарячу лінію Міністерства оборони або Центральне управління захисту прав військовослужбовців повідомлень про події у 211-й бригаді не було.

Скандал із 211-ю бригадою

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, "Українська правда" написала, що у 211-й бригаді над військовослужбовцями жорстоко знущалися. Зокрема, одного з них навіть прив'язували до дерев'яного хреста.

До інциденту був причетний Владислав Пастух, командир одного зі взводів у бригаді.

Головні деталі скандалу - в матеріалі РБК-Україна.

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