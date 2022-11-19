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Міноборони про зменшення в'язнів у РФ: армія каторжан стає армією самогубців

Фото: завербовані в'язні з виправних колоній РФ поповнюють армію самогубців (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Ув'язнених у російських колоніях стає дедалі менше, бо завербовані з них поповнюють армію Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

За даними Міноборони України, кількість ув'язнених у російських колоніях суттєво зменшилася - на 23 тисячі осіб. Саме вони стали армією самогубців після того, як завербувалися на війну.

"Армія каторжан стає армією самогубців. І як тільки у них закінчаться в'язні, організатори цієї бійні опиняться у спустошених ними камерах", - йдеться у твіті.

Нещодавно РБК-Україна повідомило, що скорочення тюремного населення відбувається на тлі вербування ув'язнених для участі у війні у загонах ПВК "Вагнер". Це стосується ув'язнених-чоловіків у виправних колоніях загального та суворого режиму.

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує затверджуватися в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, переслідуючи власні політичні цілі.

За останні два місяці на війні проти України загинуло понад 500 в’язнів, яких завербували в ПВК "Вагнера".

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