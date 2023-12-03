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Міноборони створило анонімний бот для скарг і пропозицій

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони України створило анонімний бот, в якому можна залишити свої скарги та пропозиції.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Міністерство оборони останнім часом отримало багато повідомлень із проханням відкрити анонімний бот зворотного зв'язку для скарг і пропозицій від громадян України та інших осіб", - повідомив він. 

За його словами, бот @rustem_umerov_bot реалізує законні права українців.

"Ваші повідомлення надійдуть оперативному черговому зі зв'язків з громадськістю МО України, після чого вам дадуть відповідь", - додав міністр. 

Діяльність Умєрова у Міноборони

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров провів чергову телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом.

Вони обговорили актуальні пріоритети безпекової допомоги та спільні кроки для посилення можливостей української армії.

Крім того, нещодавно Кабінет міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умерова. Ним став Віталій Половенко.

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