Міноборони в січні запобігло постачанню ЗСУ більше 350 тонн зіпсованих товарів

"Міноборони продовжує блокувати постачання неякісної продукції у військо. Зокрема, до однієї з військових частин на сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію", - пише пресслужба.

Зазначається, що компаній, під виглядом великої партії, намагалась приховати поставку зіпсованих товарів - капусти, моркви, цибулі й мандаринів.

"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", - заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

В міністерстві наразі працюють робочі групи, які займаються перевіркою якості та своєчасного постачання продуктів нашим воїнам. Проти усіх порушень складаються відповідні акти.

"За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію", - додає пресслужба.

Лише протягом січня Міністерство запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів.

Перевірки у ЗСУ

19 січня заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова разом із представниками Командування медичних сил ЗСУ та командою "Leleka Foundation/БФ Лелека України" провели перевірку складу медичного майна. Зокрема, оцінили стан та наявність аптечок.

Зокрема того ж дня Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю через скарги військових позапланово перевірили продуктові склади деяких військових частин на сході країни.

Низка компаній, які уклали договори з Міноборони наприкінці 2023 року, не можуть впоратися зі своїми обов'язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів