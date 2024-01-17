Міноборони розірвало останній контракт з Гринкевичем та подало заяву до ДБР

Міністерство оборони України розірвало останній контракт з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Також було подано заяву до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

У відомстві розповіли, що ухвалили рішення розірвати контракт на постачання продуктів із "Трейд лайнс рітейл". Зауважимо, що раніше в Міноборони заявляли, що з Гринкевичем та його компаніями було розірвано усі контракти, окрім одного.

Зазначається, що Міноборони стало відомо від ДБР, що під час проведення досудового розслідування було отримано докази того, що в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали Міноборони низькоякісні товари.

Це призвело до збитку на загальну суму понад 934 мільйонів гривень. В межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній.

"Міністерство оборони подало до Державного бюро розслідувань заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Ігорем Гринкевичем", - сказано у повідомленні.

Справа Гринкевича

Нагадаємо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який був одним з найбільших постачальників Міноборони, перебуває в СІЗО.

Зокрема, 29 грудня 2023 року львівського бізнесмена затримали під час спроби дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Після чого Гринкевичу було оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

30 грудня Печерський райсуд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у фірмах, які працювали з Міністерством оборони та були зобов'язані забезпечувати якісним одягом та білизною ЗСУ, а також у сім'ї львівського бізнесмена були проведені обшуки і на майно було накладено арешт

Детально про те, як у тендерах на одяг для ЗСУ перемогли будівельні фірми, чим вони займалися до цього і хто такі Гринкевичі, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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