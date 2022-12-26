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Міноборони РФ заявляє про загибель військових через вибух на аеродромі "Енгельс"

Фото: у Міноборони РФ пояснили вибухи на аеродромі в Енгельсі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві оборони РФ заявляють, що вибух на аеродромі стратегічної авіації Енгельс Саратовської області вночі 26 грудня стався через збиття українського безпілотника засобами ППО. А через падіння осколків загинули 3 військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міноборони Росії.

Як пояснюють в оборонному відомстві країни-агресора те, що сталося, засоби ППО в понеділок "збили на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотник".

"Внаслідок падіння його уламків 3 російські військові, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення", - йдеться в заяві.

При цьому у Міноборони РФ зазначають, що літаки не постраждали.

Жодних фото з місця події при цьому в повідомленні не наводяться.

Раніше губернатор Саратовської області заявив, що внаслідок вибухів на аеродромі в місті Енгельс об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Також чиновник спростував інформацію у соціальних мережах та пресі про евакуацію.

Перед цим уночі 26 грудня в мережі були поширені відеоролики про два вибухи на військовій авіабазі в Енгельсі, де розташовані бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

Раніше, 5 грудня, вибухи сталися на російських авіабазах "Енгельс" та "Дягілєві". Внаслідок вибухів на аеродромі "Енгельс" пошкоджено щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-95. Після інциденту росіяни вирішили перемістити частину авіації на інші аеродроми.

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