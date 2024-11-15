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Міноборони підтвердило стрілянину з працівником ТЦК під Києвом

П'ятниця 15 листопада 2024 15:39
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Міноборони підтвердило стрілянину з працівником ТЦК під Києвом Ілюстративне зображення (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї працівником територіального центру комплектування (ТЦК) у Щасливому. Проводиться перевірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Зазначається, що Міноборони проводить перевірку правомірності дій представника ТЦК, а також підстави для використання ним зброї.

"В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень", - додає Міноборони.

Стрілянина з ТЦК під Києвом

Сьогодні, 15 листопада, мережею почала ширилась інформація щодо стрілянини, яка сталась у Київській області за участі представника ТЦК. Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео на якому можна було побачити, як чоловік у формі намагається наздогнати іншу особу, здійснюючи при цьому кілька пострілів.

В коментарі РБК-Україна Національна поліція розповіла, що постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.До місця подій була направлена слідчо-оперативна група.

Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в кінці жовтня мережею ширилась інформація про нібито побиття німецького волонтера співробітниками ТЦК у Чернівецькій області.

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ТЦК Київ
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