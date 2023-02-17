У Міноборони Німеччини назвали наївними вимоги зупинити військову допомогу Україні

Вимоги кількох німецьких політиків до уряду припинити постачання зброї в Україну є наївними.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Welt заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Вимога припинити постачання зброї в Україну, щоб розпочати мирні переговори, є досить наївною і також гарантуватиме, що ми пошлемо сигнал Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.): "Ми гальмуємо, прохід для вас вільний", - заявив він.
Міністр також зазначив, що не очікує великого настання окупантів в Україні найближчим часом.
"Є певна тенденція на це чекати. Особисто я в це не вірю… Я вважаю, що Росія тягне час і хоче продовжувати цю війну на виснаження", - уточнив він.
За його словами, треба почекати та подивитися, як розвиватимуться події, бо ніхто не може зрозуміти міркування російського диктатора.
При цьому голова Міноборони запевнив, що обіцяні Німеччиною Leopard 2 будуть в Україні в останній або передостанній тиждень березня.
Нагадаємо, раніше до Конгресу США внесли проект резолюції із закликом припинити надання Україні військової та економічної допомоги.
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