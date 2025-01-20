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Міноборони Данії спростувало фейк РФ про загибель данського інструктора F-16 в Україні

Фото: міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Інформація про нібито загибель данського інструктора з управління винищувачами F-16 унаслідок ракетного удару Росії по Кривому Рогу не відповідає дійсності. Це черговий фейк кремлівської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії у соцмережі Х.

Як повідомляється, російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що вчора в результаті ракетного обстрілу у Кривому Розі нібито загинув данський інструктор з управління винищувачами F-16.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Жоден данський солдат не загинув в Україні. Це неправдива історія, яку поширюють російські ЗМІ - ймовірно, з метою дискредитації Данії. Я ставлюся до цього дуже серйозно. Але, на жаль, це частина реальності з дуже серйозною безпековою ситуацією, де широко використовуються неправдиві кампанії впливу та дезінформація", - зазначив він.

Як наголосили у Центрі протидії дезінформації, подібні фейки слугують для просування наративу про війну Росії проти НАТО і спроб виправдати її терористичні атаки на Україну.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію з метою надання бойових літаків F-16.

А вже у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16. Перші літаки передали Нідерланди та Данія.

Згодом стало відомо, що Бельгія передасть 30 винищувачів до кінця 2028 року. Окрім того, такі літаки Україна отримає і від Норвегії.

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ДаніяF-16Війна в УкраїніФейки