Міноборони Данії спростувало фейк РФ про загибель данського інструктора F-16 в Україні

Інформація про нібито загибель данського інструктора з управління винищувачами F-16 унаслідок ракетного удару Росії по Кривому Рогу не відповідає дійсності. Це черговий фейк кремлівської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії у соцмережі Х .

Як повідомляється, російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що вчора в результаті ракетного обстрілу у Кривому Розі нібито загинув данський інструктор з управління винищувачами F-16.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Жоден данський солдат не загинув в Україні. Це неправдива історія, яку поширюють російські ЗМІ - ймовірно, з метою дискредитації Данії. Я ставлюся до цього дуже серйозно. Але, на жаль, це частина реальності з дуже серйозною безпековою ситуацією, де широко використовуються неправдиві кампанії впливу та дезінформація", - зазначив він.

Як наголосили у Центрі протидії дезінформації, подібні фейки слугують для просування наративу про війну Росії проти НАТО і спроб виправдати її терористичні атаки на Україну.