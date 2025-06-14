У Міннесоті вбили одного політика-демократа і поранили іншого: що відомо про замах

Губернатор Міннесоти Тім Волз під час прес-конференції повідомив, що член Палати представників штату Міннесота Мелісса Хортман та її чоловік Марк були застрелені рано вранці в суботу в результаті, як зазначив Губернатор, "того, що виглядає як політично мотивоване вбивство".
За словами Волза, сенатор штату Міннесота Джон Гоффман та його дружина також стали мішенню для тієї ж особи, в кожного з них зловмисник вистрілив кілька разів.
Наразі відомо, що сенатор з дружиною перенесли операцію, а їхньому життю нічого не загрожує..
"Гоффмани зараз не перенесли операції та отримують лікування, і ми обережно, але оптимістично налаштовані, що вони переживуть цей замах на вбивство", - сказав губернатор.
Обидва законодавці є членами Демократичної фермерсько-лейбористської партії Міннесоти.
ФБР долучили до пошуку зловмисника
Заступник директора ФБР Ден Бонгіно заявив, що ФБР "повністю залучене" до роботи в Міннесоті після того, як Хортман та її чоловік були застрелені.
"ФБР повністю залучене до роботи на місцях у Міннесоті та працює у співпраці з нашими місцевими та державними партнерами", - написав Бонгіно.
Прокуратура розглядає "умисний напад"
Генеральний прокурор США Пам Бонді заявила, що уважно стежить за тим, що, схоже, є "цілеспрямованим нападом" на законодавців штату Міннесота, і пообіцяла швидке та повне переслідування винних.
Вона також заявила, що "жахливе насильство не буде терпітися і буде переслідуватися за законом у повній мірі".
Підозрюваний міг видаватися поліцейським
За словами офіційних осіб, підозрюваний, ймовірно, був одягнений як офіцер і стріляв у поліцію.
Повідомляється, що перший виклик до правоохоронців надійшов приблизно о 2-й годині ночі з повідомленнями про те, що хтось застрелив сенатора штату Міннесота Джона Гофмана та його дружину.
За словами начальника Бюро затримання кримінальних злочинців Міннесоти Дрю Еванса, поліція прибула до їхнього будинку та вжила заходів для порятунку життя, перш ніж пару доставили до лікарні.
Близько 3:35 ранку надійшов ще один дзвінок. Правоохоронці, що прибули за викликом, помітили, що на під'їзній доріжці стоїть поліцейський автомобіль з увімкненими аварійними вогнями, а також когось, хто виглядав, як поліцейський біля дверей, що виходив з будинку.
Однак, як стало відомо, ця особа негайно вистрілила в них зі зброї й відбулася перестрілка, під час якої підозрюваний зміг втекти.
Реакція Трампа на стрілянину в Міннесоті
Президента США Дональда Трампа проінформували про стрілянину в Міннесоті.
"Мене проінформували про жахливу стрілянину, яка сталася в Міннесоті, і яка, схоже, була цілеспрямованим нападом на законодавців штату", - заявив президент.
Трамп заявив, що розслідування очолюють генеральний прокурор Бонді та ФБР, додавши, що будь-хто, хто причетний до цього, "буде притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону".
"Таке жахливе насильство не буде терпітися у Сполучених Штатах Америки. Благослови Боже чудовий народ Міннесоти, справді чудового місця!" - додав він.
Протести в Лос-Анджелесі
Нагадаємо, що днями, а саме 6 червня, в Лос-Анджелесі спалахнули масштабні протести проти імміграційних рейдів ICE, які переросли в сутички між демонстрантами з правоохоронцями. У місто було направлено 2000 солдатів Нацгвардії.