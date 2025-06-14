У Міннесоті вбили одного політика-демократа і поранили іншого: що відомо про замах

У американському штаті Міннесота сталася стрілянина, внаслідок якої загинула членкиня Палати представників Мелісса Хортман, а сенатор Джон Гоффман та його дружина отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Губернатор Міннесоти Тім Волз під час прес-конференції повідомив, що член Палати представників штату Міннесота Мелісса Хортман та її чоловік Марк були застрелені рано вранці в суботу в результаті, як зазначив Губернатор, "того, що виглядає як політично мотивоване вбивство".

За словами Волза, сенатор штату Міннесота Джон Гоффман та його дружина також стали мішенню для тієї ж особи, в кожного з них зловмисник вистрілив кілька разів.

Наразі відомо, що сенатор з дружиною перенесли операцію, а їхньому життю нічого не загрожує..

"Гоффмани зараз не перенесли операції та отримують лікування, і ми обережно, але оптимістично налаштовані, що вони переживуть цей замах на вбивство", - сказав губернатор.

Обидва законодавці є членами Демократичної фермерсько-лейбористської партії Міннесоти.

ФБР долучили до пошуку зловмисника

Заступник директора ФБР Ден Бонгіно заявив, що ФБР "повністю залучене" до роботи в Міннесоті після того, як Хортман та її чоловік були застрелені.

"ФБР повністю залучене до роботи на місцях у Міннесоті та працює у співпраці з нашими місцевими та державними партнерами", - написав Бонгіно.

Прокуратура розглядає "умисний напад"

Генеральний прокурор США Пам Бонді заявила, що уважно стежить за тим, що, схоже, є "цілеспрямованим нападом" на законодавців штату Міннесота, і пообіцяла швидке та повне переслідування винних.

"Я уважно стежу за розвитком подій у Міннесоті після того, що, схоже, є цілеспрямованою атакою на законодавців штату", - зазначила Бонді.

Вона також заявила, що "жахливе насильство не буде терпітися і буде переслідуватися за законом у повній мірі".

Підозрюваний міг видаватися поліцейським

За словами офіційних осіб, підозрюваний, ймовірно, був одягнений як офіцер і стріляв у поліцію.

Повідомляється, що перший виклик до правоохоронців надійшов приблизно о 2-й годині ночі з повідомленнями про те, що хтось застрелив сенатора штату Міннесота Джона Гофмана та його дружину.