У Міннесоті пропонують визнати "синдром ненависті до Трампа" психічним розладом

За даними видання, республіканці пропонують додати "синдром ненависті до Трампа" (TDS) до списку термінів, пов’язаних із охороною психічного здоров’я в Міннесоті. Вони вже підготували відповідний законопроєкт.

Що таке "синдром ненависті до Трампа"

Згідно з текстом законопроєкту, TDS - це "гострий напад параної у зазвичай нормальних людей" у відповідь на політику президента США Дональда Трампа. Основними симптомами є "викликана Трампом загальна істерія". Вона, на думку авторів проєкту, змушує людей плутати політичні розбіжності з "ознаками психічної патології" у поведінці президента.

За словами пʼяти республіканців, така "істерія" часто проявляється у формі словесної ворожості до президента. Нерідко також можуть бути прояви насильства або агресії проти його прихильників.

Дискусія навколо законопроєкту

Пропозиція сенаторів вже викликала гостру дискусію серед політиків штату. Критики вважають, що термін TDS використовується консерваторами як принизливий ярлик для ліберальних опонентів Трампа.

Демократи Міннесоти розкритикували ініціативу законодавців. Вони назвали її спробою республіканців догодити ультраправим активістам замість того, щоб займатися реальними проблемами жителів штату.

Законопроєкт передали до комітету з питань охорони здоров’я та соціальних послуг, планується його перше читання.