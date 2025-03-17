У Міннесоті пропонують визнати "синдром ненависті до Трампа" психічним розладом
П'ять сенаторів-республіканців із Міннесоти пропонують визнати "синдром ненависті до Трампа" офіційним психічним захворюванням у штаті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Seattle Times.
За даними видання, республіканці пропонують додати "синдром ненависті до Трампа" (TDS) до списку термінів, пов’язаних із охороною психічного здоров’я в Міннесоті. Вони вже підготували відповідний законопроєкт.
Що таке "синдром ненависті до Трампа"
Згідно з текстом законопроєкту, TDS - це "гострий напад параної у зазвичай нормальних людей" у відповідь на політику президента США Дональда Трампа. Основними симптомами є "викликана Трампом загальна істерія". Вона, на думку авторів проєкту, змушує людей плутати політичні розбіжності з "ознаками психічної патології" у поведінці президента.
За словами пʼяти республіканців, така "істерія" часто проявляється у формі словесної ворожості до президента. Нерідко також можуть бути прояви насильства або агресії проти його прихильників.
Дискусія навколо законопроєкту
Пропозиція сенаторів вже викликала гостру дискусію серед політиків штату. Критики вважають, що термін TDS використовується консерваторами як принизливий ярлик для ліберальних опонентів Трампа.
Демократи Міннесоти розкритикували ініціативу законодавців. Вони назвали її спробою республіканців догодити ультраправим активістам замість того, щоб займатися реальними проблемами жителів штату.
Законопроєкт передали до комітету з питань охорони здоров’я та соціальних послуг, планується його перше читання.
Нагадаємо, що раніше прихильники президента США Дональда Трампа ініціювали зміну конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році. Сам Трамп не висловився проти цієї ініціативи, а його соратники активно просувають цю ідею серед консервативних виборців.
Згідно з 22-ю поправкою до конституції, одну особу не можна обирати президентом більше ніж двічі. Однак конгресмен-республіканець від штату Теннессі Енді Оглз уже подав резолюцію про внесення змін до конституції, що дасть змогу розширити термін президентських повноважень до 12 років.
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