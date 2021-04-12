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В Миннесоте новые протесты после того, как полицейский застрелил парня

Автор: Анастасия Рокитна

В городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) протестуют после того, как полицейский застрелил парня. Речь идет о 20-летнем Данте Райте.

Об этом сообщает Star Tribune.

В воскресенье правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Как было установлено, ранее был выдан ордер на арест молодого человека. По какой именно причине, не уточняется.

Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину. Один из полицейских выстрелил в молодого человека.

Парню оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травами. Угрозы ее жизни нет.

Напомним, в мае 2020 года во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов. Офицер Дерек Шовен, который держал ногу на шее погибшего, был арестован 29 мая.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в США и других странах мира.

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