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Мінлива хмарність та до +23: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 4 травня, температура повітря в Україні підніметься до +23 градусів. При цьому в деяких областях можливий невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. В західних, північних та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний (у західних областях північно-східний), 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у західних (крім Закарпатської) та північних областях 12-17°, на решті території 15-20°, на сході країни до 23°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на травень.

Окрім того, цьогорічний квітень увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.

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