Минкультуры утвердил историко-архитектурный опорный план Киева

Министерство культуры и информационной политики Украины утвердило историко-архитектурный план Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Ткаченко в Facebook.
"Рассмотрение заняло много времени, были и дебаты по отдельным предложениям. Именно поэтому проект дорабатывался несколько раз. Но теперь официально: процесс наконец завершен! С учетом замечаний экспертов научно-методического совета нашего министерства", - написал он в Facebook в среду, 4 августа.
По словам министра, утверждение опорного плана позволит противостоять разрушению выдающихся памяток города и усилить ответственность застройщиков за такие нарушения.
"Теперь дискуссии о том, что можно строить и где, будут определены в этом историко-архитектурном опорном плане", - указал Ткаченко.
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