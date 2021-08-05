UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минкультуры утвердил историко-архитектурный опорный план Киева

Автор: РБК-Украина

Министерство культуры и информационной политики Украины утвердило историко-архитектурный план Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Ткаченко в Facebook.

"Рассмотрение заняло много времени, были и дебаты по отдельным предложениям. Именно поэтому проект дорабатывался несколько раз. Но теперь официально: процесс наконец завершен! С учетом замечаний экспертов научно-методического совета нашего министерства", - написал он в Facebook в среду, 4 августа.

По словам министра, утверждение опорного плана позволит противостоять разрушению выдающихся памяток города и усилить ответственность застройщиков за такие нарушения.

"Теперь дискуссии о том, что можно строить и где, будут определены в этом историко-архитектурном опорном плане", - указал Ткаченко.

Подробнее о том, почему набрало обороты уничтожение "старинного вида" украинской столицы - читайте в статье РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство культурыКиев