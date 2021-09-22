ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минкульте предлагают отменить празднование 8 марта и 1 мая

Новина українською →
Киев, Среда 22 сентября 2021 02:14
В Минкульте предлагают отменить празднование 8 марта и 1 мая Фото: в Минкульте предлагают отменить празднование 8 марта и 1 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В Министерстве культуры и информационной политики предлагают отменить празднование 8 марта и 1 мая. Международный день борьбы за права женщин и День труда предлагают сделать рабочими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект закона, который Минкульт вынесло на общественное обсуждение.

"Вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, предполагается ввести 9. Предлагается отказаться от празднования на государственном уровне в качестве выходных - 1 и 2 мая, а также 8 марта. Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни в Украине в первые годы большевистской власти, внедрялись в поддержку социально-политических движений", - говорится в документе.

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает к общественному обсуждению проект Закона Украины "О праздниках, памятных датах и скорбных днях" целью которого является определение перечня государственных и других праздников, памятных дат и скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, определение их категорий, порядок установления и особенностей празднования.

Документ разработал Украинский институт национальной памяти.

Законопроектом предлагается отменить перенос выходных, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным днем, выходной день на следующий после государственного праздника день не переносится. Однако перенос выходного дня предлагается оставить относительно некоторых традиционных праздников: Рождества Христова по юлианскому календарю, Светлого Христова Воскресения (Пасхи) по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.

Ранее мы писали, что в Украине могут отказаться от переноса выходных из-за праздников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство культуры
NEWS
Тотальный карантин или офлайн: как будут работать школы в "желтой" зоне
Тотальный карантин или офлайн: как будут работать школы в "желтой" зоне
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами