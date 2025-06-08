Мінкульт попередив про фейк щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

У фейковому документі, який поширюють зокрема серед польської аудиторії, йдеться про рішення призупинити пошукові та ексгумаційні роботи у селі Садове у Тернопільській області.

"Ця інформація, яка викладена нібито в листі за моїм підписом, є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею. Ще раз наголошую, що польові роботи було успішно завершено 10 травня 2025 року", - заявив Точицький.

Він додав, що Україна також очікує на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, та його очільниці Ганни Врублевської.

Фото: фейковий документ з нібито рішенням МКСК України (facebook.com/mykola.tochytskyi)