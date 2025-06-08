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Мінкульт попередив про фейк щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Фото: Микола Точицький, міністр культури та стратегічних комунікацій (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У мережі поширюється фейкове рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України призупинити пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького у Facebook.

У фейковому документі, який поширюють зокрема серед польської аудиторії, йдеться про рішення призупинити пошукові та ексгумаційні роботи у селі Садове у Тернопільській області.

"Ця інформація, яка викладена нібито в листі за моїм підписом, є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею. Ще раз наголошую, що польові роботи було успішно завершено 10 травня 2025 року", - заявив Точицький.

Він додав, що Україна також очікує на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, та його очільниці Ганни Врублевської.

Фото: фейковий документ з нібито рішенням МКСК України (facebook.com/mykola.tochytskyi)

Пошук та ексгумація жертв Волинської трагедії

Цього року в Україні розпочали ексгумацію громадян Польщі, загиблих під час Волинської трагедії. Польща неодноразово закликала до початку цих робіт, і нещодавно Києву та Варшаві вдалося досягти домовленостей щодо ключових питань.

Ексгумаційні роботи стартували на початку квітня в селі Угли у Рівненській області. Пошукові заходи також проводились на території Тернопільської області.

Більше про суперечку України та Польщі довкола Волинської трагедії - в інтерв'ю українського та польського істориків для РБК-Україна.

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