Министры обороны Украины и США провели телефонный разговор: обсудили военную помощь

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников провели в четверг очередную беседу по телефону. Обсудили, в частности, предоставление странами Запада военной помощи Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter главы Пентагона.
"Мы рассмотрели ситуацию на востоке Украины, и мы обсудили координацию усилий США и международного сообщества, направленных на предоставление помощи в сфере безопасности с целью обеспечения Украины необходимыми возможностями для противодействия российской агрессии", - написал Ллойд.
Ранее руководитель Пентагона заявил, что США и их союзники обеспечат Киев тем, что ему нужно для самозащиты, так как война в Украине вступила в новую, не менее опасную фазу.
Остин подчеркнул, что США продолжат работать вместе и решительно, чтобы предоставить Украине помощь сейчас и в будущем.
Ранее Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов. Проект получил необходимое большинство голосов. В дальнейшем его должен принять Сенат, после чего документ отправится на подпись Байдену.
Напомним, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.
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