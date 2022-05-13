UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министры обороны Украины и США провели телефонный разговор: обсудили военную помощь

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников провели в четверг очередную беседу по телефону. Обсудили, в частности, предоставление странами Запада военной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter главы Пентагона.

"Мы рассмотрели ситуацию на востоке Украины, и мы обсудили координацию усилий США и международного сообщества, направленных на предоставление помощи в сфере безопасности с целью обеспечения Украины необходимыми возможностями для противодействия российской агрессии", - написал Ллойд.

Ранее руководитель Пентагона заявил, что США и их союзники обеспечат Киев тем, что ему нужно для самозащиты, так как война в Украине вступила в новую, не менее опасную фазу.

Остин подчеркнул, что США продолжат работать вместе и решительно, чтобы предоставить Украине помощь сейчас и в будущем.

Ранее Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов. Проект получил необходимое большинство голосов. В дальнейшем его должен принять Сенат, после чего документ отправится на подпись Байдену.

Напомним, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон