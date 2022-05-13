Министры обороны Украины и США провели телефонный разговор: обсудили военную помощь

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников провели в четверг очередную беседу по телефону. Обсудили, в частности, предоставление странами Запада военной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter главы Пентагона.

"Мы рассмотрели ситуацию на востоке Украины, и мы обсудили координацию усилий США и международного сообщества, направленных на предоставление помощи в сфере безопасности с целью обеспечения Украины необходимыми возможностями для противодействия российской агрессии", - написал Ллойд.

Ранее руководитель Пентагона заявил, что США и их союзники обеспечат Киев тем, что ему нужно для самозащиты, так как война в Украине вступила в новую, не менее опасную фазу.

Остин подчеркнул, что США продолжат работать вместе и решительно, чтобы предоставить Украине помощь сейчас и в будущем.