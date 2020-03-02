Министры финансов G7 обсудят меры по борьбе с коронавирусом

Во вторник, 3 марта министры финансов стран G7 проведут телефонную конференцию, чтобы обсудить меры по борьбе с экономическим воздействием вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что министры должны созвониться в 12:00 по Гринвичу - за 2,5 часа до открытия американских фондовых рынков.

По словам министра финансов Франции Бруно Ле Мэра, страны G7 предпримут "согласованные действия", чтобы ограничить влияние вспышки коронавируса на экономический рост.

"Будут согласованы действия. Вчера я разговаривал с президентом G7, министром финансов США Стивеном Мнучином, и на этой неделе у нас по телефону состоится встреча министров финансов G7, чтобы скоординировать наши действия", - сказал Ле Мэр телеканалу France 2.

Кроме того, ожидается включение в конференцию главы Европейского центрального банка и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Напомним, ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мирового ВВП в 2020 году с 2,9% до 2,4% в связи с влиянием коронавируса на экономику.

Также РБК-Украина сообщало, что во Всемирной торговой организации прогнозируют существенное влияние эпидемии коронавируса на мировую экономику.