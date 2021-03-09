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Министра здравоохранения Австралии госпитализировали после прививки AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант госпитализирован спустя два дня после вакцинации от коронавируса. Его доставили в медучреждение с подозрением на инфекцию.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на канцелярию министра.

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Отмечается, что глава австралийского Минздрава привился препаратом AstraZeneca. Министру назначен прием антибиотиков.

Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.

Кроме того, 5 марта правительство Венгрии приостановило кампанию по вакцинации населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за технических проблем с оповещением населения.

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Новости Украины АвстралияКоронавирусвакцина от коронавируса
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