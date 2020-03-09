ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У министра культуры Франции обнаружили коронавирус

Новости » В мире     09.03.2020 - 23:43
У министра культуры Франции обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Министр мог заразиться прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции

У министра культуры Франции Франка Ристера диагностировали коронавирус Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В Минкультуры сообщили, что Ристер лечится дома и находится "в хорошей форме".

Отмечается, что сегодня после выявления симптомов заболевания, министра тест оказался положительным.

Предположительно 46-летний министр мог заразиться прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции, где выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Напомним, во Франции четыре депутата и два сотрудника Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) заразились коронавирусом Covid-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза пандемии нового коронавирус становится реальной. При этом, в ВОЗ отметили, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Он также добавил, что за прошедшие выходные число зарегистрированных случаев COVID19 превысила 100 тысяч в 100 странах.

Отметим, по мнению китайских экспертов, коронавирус продолжит распространяться по всему миру по крайней мере до июня.

Италия закроет все горнолыжные курорты В Канаде подтвердили первую смерть от коронавируса
Новости Украины ФранцияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь