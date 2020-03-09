У министра культуры Франции обнаружили коронавирус

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Министр мог заразиться прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции

У министра культуры Франции Франка Ристера диагностировали коронавирус Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В Минкультуры сообщили, что Ристер лечится дома и находится "в хорошей форме".

Отмечается, что сегодня после выявления симптомов заболевания, министра тест оказался положительным.

Предположительно 46-летний министр мог заразиться прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции, где выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Напомним, во Франции четыре депутата и два сотрудника Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) заразились коронавирусом Covid-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза пандемии нового коронавирус становится реальной. При этом, в ВОЗ отметили, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Он также добавил, что за прошедшие выходные число зарегистрированных случаев COVID19 превысила 100 тысяч в 100 странах.

Отметим, по мнению китайских экспертов, коронавирус продолжит распространяться по всему миру по крайней мере до июня.