Министра культуры Франции госпитализировали с COVID-19

74-летняя министр культуры Франции Розелин Бачело была госпитализирована с COVID-19. Она будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней.

"Ее состояние стабильное, причин для беспокойства нет", - отметили в министерстве.

Эта новость появилась после того, как министр по вопросам занятости населения Элизабет Борн (59 лет) написала в Твиттере, что она покинула больницу. Ее госпитализировали в прошлую пятницу, через восемь дней после положительного теста на COVID-19.

Во французских больницах сейчас находится около 27 000 человек с COVID-19, во вторник число людей, которые находятся в реанимации с этой болезнью, возросло до четырехмесячного максимума - 4634, по сравнению с почти 5000 во время второго локдауна в ноябре и больше 7000 в апреле 2020 года.