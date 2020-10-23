Министра иностранных дел Бельгии госпитализировали с коронавирусом

Глава министерства иностранных дел Бельгии Софи Вильмес госпитализировали с коронавирусом. Сейчас она находится в реанимации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам ее пресс-секретаря, состояние здоровья 45-летней Вильмес считают стабильным. Она находится в сознании и даже может общаться.

Отметим, у главы МИД подтвердили коронавирус 17 октября. Тогда она отметила, что скорее всего заразилась от кого-то из членов семьи, учитывая все меры, которых она придерживалась вне дома.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пошел на самоизоляцию. На карантин пришлось пойти после подтверждения коронавируса у охранника немецкого президента.

Кроме того, министр здравоохранения Германии Йенс Спан заболел коронавирусом, после чего он отправился на карантин.

Также РБК-Украина писало, что COVID-19 подтвердили у главы австрийского МИД Александра Шалленберга. Накануне он контактировал с главой МИД Бельгии.