Министр здравоохранения Израиля и его жена заразились коронавирусом

Фото: Яков Лицман (wikimedia.org)

Министр будет работать в обычном рабочем графике из дома

У министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана и его жены был выявлен коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Haaretz.

Отмечается, что Лицман и его супруга чувствуют себя хорошо и будут находиться под присмотром в изоляции.

Министр будет работать в обычном рабочем графике из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями.



Все контактировавшие с министром за последние две недели отправятся на домашний карантин. В частности в самоизоляции окажутся шеф Моссада Йосси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шаббат.

Напомним, из-за вспышки коронавируса правительство Израиля усилило карантин.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его советницы Ривки Палух. Она приняла решение сдать тест после того, как коронавирус подтвердился у ее мужа. Анализы выявили положительный результат.

Нетаньяху останется на карантине даже в случае отрицательного теста. Ближайшие советники премьера тоже будут находиться в самоизоляции, пока не выяснится, заразился ли кто-то из них.